Un conductor colisiona contra varios coches aparcados en la PO-531 en Pontevedra
Fue el único herido en el accidente
N. D.
Pontevedra
Un conductor ha resultado herido tras colisionar contra su vehícuclo contra otros tres coches y un ciclomotor estacionados al borde de la carretera PO-531 en Pontevedra. El accidente ocurrió a las 16.00 horas en el kilómetro 5, a la altura de la parroquia de Alba.
El 112 informó de que el único herido es el ocupante del coche que circulaba por la carretera que enlaza Pontevedra y Vilagarcía y apuntaba la hipótesis de que sufriera alguna indisposición que provocara su salida de la vía.
De hecho, el 112 recibió el primer aviso de forma automática, mediante una aplicación ed alerta de un teléfono móvil.
