El Concello de Pontevedra inicia la poda de casi 600 árboles en 30 calles de la ciudad

La Concejalía de Servizos urbanos básicos de Pontevedra, encargada del mantenimiento de los espacios verdes, inició ya en la calle de A Estrada la campaña de podas de invierno 2025-2026 que finalizará sobre el mes de marzo. El plan prevé la intervención sobre 561 ejemplares distribuidos por toda la ciudad, incluyendo podas de formación, limpieza y, en casos necesarios por seguridad, talas y posteriores cambios.

El cronograma abarca zonas como la rúa dos Soutos, Joaquín Costa-A Estrada, A Seca, avenida de Marín, Campolongo, Xunqueira de Alba, Fontesanta, Avenida de Buenos Aires, Pardo de Cela: As Corvaceiras, Eduardo Pondal, María Victoria Moreno, Otero Pedrayo, Avenida de Uruguay, Illa das Esculturas y Avenida de Compostela, y en los colegios Cabanas, A Xunqueira II, y San Martiño: 15 ejemplares (varios).

Por motivos de seguridad y sanidad, el plan contempla la tala o retirada de 37 ejemplares. El Concello asegura que todos serán sustituidos por árboles más apropiados para el espacio urbano a principios de la primavera. Las primeras talas comenzaron ya en Virxinia Pereira Renda y habrá actuaciones similares, con 16 castaños en el colegio Xeve, una plantación realizada en su día por el centro de enseñanza que solicitó al Concello su retirada, siete ficus en Pintor Laxeiro y un liquidambar en la Avenida de A Coruña que invade la fachada del nuevo edificio que se ejecuta en la zona y levanta la acera.

Esta campaña se suma a los trabajos de l resto del año como la poda de palmeras y lucha contra el picudo o campañas anteriores, como la de 2024, cuando se realizaron podas en más de 70 palmeras en zonas como Gutiérrez Mellado y Sagasta. Además, se trasladó la poda de esta especie al invierno —como se hace ahora en los Jardines de Vincenti— para evitar la atracción de la plaga del picudo rojo, que es más activo en épocas cálidas.

En la pasada primavera el Concello plantó más de 100 árboles en 18 calles para ocupar alcorques vacíos y sustituir ejemplares enfermos o inadecuados y en 2024 hubo labores de poda en centros educativos como el CEIP A Xunqueira II o el CEIP Xeve, así como en la Plaza de Galicia, «priorizando siempre la seguridad del tránsito peatonal y escolar».