El colegio de Riomaior queda al fin fuera del deslinde de Costas

El Ministerio para la Transición Ecológica ha excluido definitivamente del deslinde de Costas más de 31.000 metros cuadrados situados al borde del mar en Vilaboa. Se trata de los terrenos donde se ubica el colegio de Riomaior, el pabellón y una zona recreativa. El proceso ya superó el trámite de exposición al público y el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución definitiva de un asunto que se remonta a 2009.

Se trata de la desafectación de 31.152 metros cuadrados, ubicados en Riomaior, «afectados por el deslinde aprobado el 21 de octubre de 1997, en Vilaboa». Fue ese año, cuando se aprobó el deslinde del tramo de costa de unos 14.614 metros de longitud, comprendido entre Punta de San Adrián hasta el límite con el término municipal de Pontevedra, mientras que «el 26 de noviembre de 2012 y el 3 de abril de 2009, se declaró la innecesariedad para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre de esos terrenos», aunque hasta el 5 de diciembre de 2022, no se acordó su desafectación del dominio público marítimo-terrestre.

La ley detalla que «en los supuestos de desafectación no será necesario tramitar un nuevo deslinde, sino que será suficiente con rectificar el existente con información pública y solicitud de informes al Ayuntamiento y la comunidad autónoma, de forma que se adapte la línea definitoria del dominio público marítimo-terrestre al resultado de tales mutaciones demaniales.