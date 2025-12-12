Os Chichisos anuncian sus fechas de ensayo para «Os Cantos de Reis»

Os Chichisos, acompañados de un grupo de niños y decenas de instrumentos, volverán a salir a las calles de Pontevedra el próximo 4 de enero por vigésimo cuarta vez para celebrar «Os Cantos de Reis».

Se trata de una tradición navideña en la que grupos de jóvenes recorrían las casas de la ciudad cantando piezas de literatura popular, que eran transmitidas de generación en generación a lo largo de los años de forma oral.

En estas, la juventud solicitaba el aguinaldo y lo recibía, habitualmente, en especie. Chorizos, vino, tocino o dulces eran algunos de los alimentos que ofrecían los vecinos de Pontevedra a estos niños que, al término de la jornada se juntaban para organizar una fiesta con todo lo que habían recaudado durante su día de canciones.

Para la edición de este año el grupo Os Chichisos plantea cinco sesiones de ensayo para preparar las actuaciones del gran día. Se desarrollarán los días 26,29 y 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, todas ellas en la Casa do Pobo de Bértola, en Vilaboa. Los pases serán a las 20.00 horas. Recorrerán las plazas de la Liberdade, San Xosé, A Peregrina, Ferrería y Curros Enríquez, junto a las calles de la Oliva y Daniel de la Sota, de 17.30 a 20.00.