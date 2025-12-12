El central del Pontevedra Juanra pasa por quirófano un mes después de romperse la rodilla

El futbolista del Pontevedra Juan Ramón Gómez-Pimpollo López, Juanra, fue operado con éxito este miércoles en el Hospital Asepeyo Coslada de Madrid. Desde el club apuntan que la intervención, realizada por el doctor Miguel Jiménez Fermín, discurrió según lo previsto. Ahora, el futbolista iniciará el periodo de recuperación, de larga duración.

El jugador manchego tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado 15 de noviembre en el encuentro ante el Mérida en Pasarón, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en el minuto 50 de partido. Pocos días después, agradeció a la afición el cariño recibido después de la lesión más grave de su carrera.

Hasta su grave lesión, Juanra, llegado del Atlético Baleares de Segunda Federación, se había convertido en una de las piezas más versátiles en defensa del esquema de Rubén Domínguez, al alternar las posiciones de central y lateral con futbolistas como Garay, Montoro o Miki Bosch. Su temporada concluyó con 445 minutos de juego disputados en ocho partidos, repartidos entre la liga y la eliminatoria de primera ronda de Copa ante el Ourense, en la que fue titular.