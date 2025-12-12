Carlos Aurelio López participa hoy en un coloquio a las 19.00 horas en la Fundación Moldes, donde presenta «una versión divulgativa» de su libro «Enrique Barreiro. As orixes do cinema en cor», una propuesta de la nieta del cineasta que protagoniza la obra, la arquitecta Ana Barreiro, quien también asiste al acto para ofrecer un «taller abierto» junto a África Martínez.

—¿Cómo recuerda sus inicios en el sector cinematográfico?

Yo me envicié con esto estudiando Historia en Santiago. Allí conocí a gente que hacía películas con pretensiones artísticas en super 8. Una vez fui a un rodaje con ellos y, a partir de ahí, cogí el vicio.

—¿Qué momento de su amplia trayectoria le ha marcado?

Los primeros momentos. El primer corto profesional que hice, ‘Illa’, recibió un premio de cine independiente. Un día me quedé sin las llaves de casa y mientras esperaba a mis compañeros, fui a un bar y de repente vi escenas de mi obra en el telediario. Así me enteré de que le habían dado un premio, aunque tardé dos días en confirmar mi sospecha porque no había móvil. También tuvo una mala consecuencia: como eso fue un éxito, pensé que era muy fácil hacer cosas que tuviesen éxito, pero luego aprendí que no, que cuesta muchísimo trabajo. ‘Illa’ fue la primera gallega exhibida en televisión.

—¿Qué significa formar parte de esa generación de pioneros?

Es un orgullo ser un pionero, pero la gente olvida la historia y vuelve a repetir los errores que cometimos en aquellos tiempos, debían de aprender de ellos. La gente piensa que el audiovisual gallego empieza cuando ellos llegan y no es cierto. En la segunda mitad de los 70 ya hay intentos de producir cine en gallego.

—¿Augura un buen futuro para el audiovisual gallego?

Sí, hay equipo técnico de calidad para hacer buenas películas, pero el sistema está viciado. No se subvencionan proyectos, sino empresas. Conseguir subvención partiendo de la nada, aunque hayas sido pionero, está muy complicado. Saben quién está detrás de los proyectos y eso lo condiciona todo, influye mucho.

—Se interesó por la repercusión del cine en Pontevedra y en la figura de Enrique Barreiro.

Sí. Haciendo una investigación sobre ello me chapé toda la prensa, desde que se presenta el cine hasta los años 30, toda la época muda. Ahí me encontré con Enrique Barreiro y la productora Folk. Me llamó la atención porque este señor investigaba sistemas de color en cine, que un fotógrafo de Pontevedra se metiera en ese berenjenal de inventar un sistema de cine en color con 25 años. Contacté con su hijo, me dio documentación y publiqué en el año 2001 un trabajo de investigación.

—Ahora se reedita esa obra.

Sí, lo que se hizo ahora es una versión divulgativa de ese libro, resumiendo párrafos del libro original para hacerlo más para todos los públicos, con muchas ilustraciones y mucho color. Es muy interesante también para adolescentes que estén en formación porque tienen ahí cuestiones técnicas de cómo se consigue toda la gama de colores a partir de tres. ¿Cómo a alguien con 25 años se le ocurre la idea de inventar en Pontevedra un sistema de cine en color? Me parece una aventura total. Hizo un documental que se titula ‘Pontevedra, Cuna de Colón’ y creó la productora Folk. Hicieron, por encargo del Partido Galeguista una película de promoción del Estatuto de Autonomía, ‘Por unha Galicia nova’, que se perdió porque con la rebelión militar fueron a su casa, lo detuvieron y lo llevaron preso a la isla de San Simón. Aunque pudo salir por influencias, todo lo que tenía en su casa se lo requisaron o lo quemaron y esa película no apareció.

—Hoy se presenta el libro.

Sí, y hablaremos de este señor, sus logros y sus fracasos.