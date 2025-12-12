Avanza o proxecto tranfronterizo Aldealix

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdedo-Cotobade avanza nas obras do proxecto Aldealix que busca crear comunidades enerxéticas locais baseadas na valorización dos recursos forestais e na implantación de tecnoloxías limpas en contornas rurais. As actuacións centranse na creación dunha rede de calor con caldeira de biomasa para o CEIP San Xoán Bautista, á escola infantil A Galiña Azul, aos vestuarios do pavillón deportivo municipal e ás dependencias das aulas de música e talleres.

