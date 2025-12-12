Aparece un socavón en la calle Médico Ballina
A. L.
Pontevedra
El Concello de Pontevedra intervendrá en la calle Médico Ballina, donde ha aparecido un socavón derivado, con toda probabilidad, de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
Como resultado, ha resultado afectada una tubería de pluviales, por lo que el arreglo, que llevará a cabo la empresa Viaqua, implicará abrir una tajea de cinco metros para repararla.
Escolas Deportivas
En otra línea de cosas, el gobierno local anunció ayer la concesión de las subvenciones para el desarrollo de actividad deportiva en la temporada 2025/26. Son más de 190.000 euros.
Las 33 entidades agrupan a un total de 2.222 inscritos y se llevarán 160.000 euros. El resto será para Anpas y escuelas deportivas para grupos especiales.
