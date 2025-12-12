Alertan de la «retirada» de varios semáforos en la N-554 en Vilaboa

El PP de Vilaboa alerta de una situación «totalmente injustificable y peligrosa en la carretera N-554, donde tres semáforos situados en zonas de riesgo fueron retirados en los últimos días , mientras que otros continúan apagados, aumentando de manera evidente la inseguridad viaria». Según el PP, son las señalizaciones de Riomaior, O Toural y Santa Cristina. «Son áreas de gran tránsito peatonal y vehicular, con una elevada presencia de vecinos, comercios y pasos de peatones. La ausencia de regulación en una vía con fuerte densidad de tráfico convierte estos puntos en auténticos tramos de alto riesgo, asegura el PP, que recuerda que este año Vilaboa registró varios atropellos, «algunos en zonas muy próximas a estos puntos ahora desprotegidos».