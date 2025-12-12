Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo

Las agresiones contra los profesionales de la sanidad pública se han convertido en un serio problema, ante el cual se han adoptado medidas como el aumento o incorporación de la seguridad privada en los centros sanitarios o la elaboración de protocolos frente a la violencia. En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se produjeron el pasado año 101 agresiones contra el personal: 76, y físicas, 25. Y una de ellas acaba de ser objeto de una condena, aunque leve, por parte de la Audiencia de Pontevedra.

Ocurrió en agosto del año pasado en una habitación de Montecelo. La Audiencia ha ratificado una sentencia anterior de un juzgado pontevedrés que imponía una pena de un mes de multa, con una cuota diaria de tres euros a una mujer que golpeó a una enfermera. Según la sentencia, «en la tarde del 29 de agosto de 2024, en el Hospital Montecelo de Pontevedra, la denunciante prestaba servicios como auxiliar de enfermería, cuando en una de las habitaciones, la denunciada , que acompañaba a un paciente, se dirigió a aquella alterada y gritando, recriminándole que no había pañales, y la empujó hasta en dos ocasiones, golpeándose contra la mesa-bandeja de la cama y después contra la pared. No consta que dichos golpes ocasionasen lesión alguna». Se condena a la agresora por un delito leve de maltrato de obra contra lo que recurrió la culpable, pero sin éxito.

La mayoría de las agresiones de 29024 en el área fueron contra personal sanitario, con 85 de los incidentes, frente al no sanitario, con 16. Ocho de cada diez agresiones fueron contra mujeres, como ha sido el caso de esta condena: 83 de las 101, mientras que contra hombres fueron 18. En cuanto al ámbito en el que tienen lugar, es la Atención Primaria la que registró la mayoría, con 61 agresiones. En cuanto a la hospitalaria, fueron 40.

Además, la mayoría de los sucesos no se denuncian, por los motivos que sean. De hecho, según estos datos oficiales, del centenar de los acaecidos en 2024 solamente supusieron una denuncia 16.