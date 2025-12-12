37 novelas optarán al Jaime Olmedo Limeses
El II Certamen de Novela Infantil Jaime Olmedo Limeses da por concluido el periodo de recepción de participantes para esta edición. En total, han sido 37 las propuestas recibidas por la organización. Esta iniciativa que busca «impulsar la cultura gallega» dotará al ganador con 3.000 euros, además de la publicación de la obra. El ganador se conocerá el 17 de enero.
