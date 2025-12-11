Ya es una realidad: la UAD pasa a manos de la Xunta tras años de lucha

Tras «cerca de veinte años» de lucha, finalmente la Xunta de Galicia adquirirá la competencia de la Unidade Asistencial de Drogodependencia (UAD) de Pontevedra. Este traspaso fue ratificado por unanimidad y «por urgencia» de los tres grupos políticos municipales en la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer, que sirvió «para corregir un error que nunca debió haber sucedido», según señaló la concejala Anabel Gulías (BNG).

«Es muy fácil de explicar que es una competencia impropia porque si hablamos de contratar a personal médico, de enfermería, psiquiatras o auxiliares de clínica, está claro que va a ser más competente la Consellería de Sanidade, el Sergas» que cualquier concello, apuntaba la nacionalista en el pleno, donde mostró su agradecimiento a los trabajadores municipales por la celeridad con la que fue preparada el expediente.

El escrito, según indica Gulías, aborda tres aspectos básicos: el que hace referencia al personal, a la cesión del local y al traspaso de los contratos. «En el caso del personal, el borrador establece que todo el personal sanitario debe integrarse en la Xunta de Galicia y que el personal no sanitario lo hará si el cien por cien de su jornada laboral está relacionada con el servicio de la UAD, y si no, podrían integrarse en el organigrama del Concello», relataba la concejala destacando que, en cuanto a las vacantes, se traspasan casi en su totalidad. Por último, sobre la cuestión patrimonial del local, el Concello cederá el uso a la Xunta hasta que se apruebe definitivamente el decreto. «Incluso si la Xunta de Galicia lo prefiere para una mejor gestión, estamos dispuestas a ceder la titularidad para que el servicio funcione», apuntó Gulías. De esta manera, quedarían traspasados todos los contratos relacionados con la UAD, tales como el servicio de vigilancia, limpieza o telefonía, «gastos con los que corría el Concello y estaban fuera de la subvención de la Xunta».

Los representantes de los tres partidos políticos de Pontevedra en el pleno de ayer. / Rafa Vázquez

No obstante, pese a resaltar su postura a favor por un «proceso menos improvisado, con más tiempo para preparar el expediente y con un plan asistencial», la concejala mostró su alegría por este «primer paso para seguir trabajando».

Por su parte, el portavoz del PSOE municipal, Iván Puentes, señaló en la reunión que «el tiempo da la razón» y que «tener una UAD plenamente integrada en el Sergas va a permitir que los trabajadores y trabajadoras puedan tener unas condiciones dignas de trabajo que les permitan realizar en plena facultad toda esa labor importantísima que hacen con las personas usuarias de la UAD», quienes podrán recibir de este modo una «atención adecuada» con los medios correspondientes. Asimismo, las quejas de dichos empleados no es nada nuevo, sino que llevan años denunciando las «condiciones deplorables» en las que se desarrollaba la atención, además de no añadir más plantilla tras la jubilación de los profesionales. En este aspecto, Rafa Domínguez, líder del Partido Popular de Pontevedra, criticó al Concello por no haber «prestado la atención necesaria» a la unidad, añadiendo que «que una competencia sea impropia no significa que no se tenga que llevar a cabo de forma satisfactoria y plena».