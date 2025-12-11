«Superestar», «Poquita fe» y «Yacarta» llegan a Pontevedra
Parte del equipo de estas series exhibirá sus trabajos en la ciudad
J. Antepazo
Los equipos de «Poquita fe», «Superestar» y «Yakarta», tres de las series más nominadas a los Premios Feroz 2026 llegan a la ciudad para compartir con él público sus últimos trabajos.
El próximo jueves 18 de diciembre, las actrices Ingrid García-Jonsson y Rocío Ibañez, junto con el creador Nacho Vigalondo, presentarán «Superestar» en una vuelta la los estrambóticos inicios de los años 2000, reimaginando la vida del icono pop Tamara y su metamorfosis en Yurena. Es una serie producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Al día siguiente, tendrá lugar la proyección de «Yakarta», que contará con la asistencia de Diego San José, su creador, y lana joven protagonista Carla Quilez. Este drama cuenta la historia de José Ramón, un exjugador olímpico de bádminton que da clases en un instituto de un barrio muy humilde y que cree descubrir un billete que le llevaría a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados y tratados como estrellas.
Por último, el 26 de diciembre el público pontevedrés podrá reirse y disfrutar de algunos de los episodios de la segunda temporada de «Poquita fe». Julia de Castro, nominada a Mejor actriz de reparto de una serie, y Pepón Montero, uno de los creadores de esta comedia, compartirán las claves que han manejado para lograr que su humor sea costumbrista y absurdo a la vez.
