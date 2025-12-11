Sanxenxo reedita el día 28 su baile para mayores

Tras el éxito de la primera edición, la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, dirigida por Paz Lago, vuelve a apostar por segundo año consecutivo por el ‘Baile Pre Fin de Ano de Maiores’. La cita será el próximo 28 de diciembre a partir de las 18.30 horas bajo la carpa de la Aldea Navideña.

No faltará la rosca con chocolate para reponer fuerzas ni tampoco las campanadas acompañadas de uvas y cotillón para despedir el año por adelantado. «Es una cita para disfrutar, compartir y pasarlo muy bien. Este baile llegó a la programación para quedarse y nuestros mayores se lo merecen», aseguró Lago.

Una actividad que se suma a otros programas dedicados al cuidado de las personas mayores como el Servizo de Axuda ao Fogar, el Taller de Memoria, el Centro de Día o las clases de educación física para mayores.