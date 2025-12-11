La salud digital en la infancia cierra la Escola de Saúde Pública

Una conversación abierta a preguntas sobre la importancia de la salud digital en la niñez y adolescencia cerrará hoy la programación de la Escola de Saúde Pública (ESP) de Pontevedra este 2025.

En esta ocasión, la asociación de prevención e intervención en conductas adictivas, Érguete, conducirá una exposición dialogada en la sala Valdecorvos de la Casa Azul, a partir de las 17 horas. Serán su coordinadora del área de Prevención, Noelia Romero Naveiro, y la trabajadora social María Abollado Vidal las ponentes del encuentro y encargadas de aclarar dudas y ampliar la información solicitada en el turno de palabra. Como siempre la entrada será libre hasta completar aforo.

Por otro lado, la Escola de Saúde Pública desarrollará en el mismo lugar y en el mismo día, pero en horario de mañana (10.00 horas) un taller organizado por la Fundación Eomaia y dirigido por el médico Julio Fhoty, que lleva por título: «Death Café, hablar de la muerte para celebrar la vida», sobre cómo afrontarla.