«Resonancias», el ciclo musical que aborda la salud mental

El Concello de Pontevedra desarrolla una nueva propuesta cultural: un ciclo musical que pone en valor el bienestar personal y la salud mental. Se trata de conciertos mensuales en los que los artistas y profesionales comparten sus experiencias con el fin de avanzar en temas como la gestión de las emociones.

Así, cada sesión está dirigida por la psicóloga Rosana Corbacho, donde participarán dos artistas que combinan una actuación y un coloquio sobre la creación, los sentimientos y sus anécdotas en el sector musical.

El evento piloto se celebra el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20 horas en el Liceo Casino, mientras que la apertura de puertas tendrá lugar media hora antes del inicio. El acto contará con la presencia de Merino y Eladio, junto con Los Seres Queridos.

Según indica la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, la iniciativa nace como extensión del documental H.E.I. -Hacia el Espacio Interior-, que explora el poder terapéutico de la música en un contexto en el que la ansiedad y la depresión forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. «Este programa en el que desde el Concello colaboramos con la productora Borneo, ofrece un espacio seguro para reflexionar sobre estas cuestiones en una perspectiva accesible a todos los públicos», añade Gulías.

Por su parte, Roi Grandío, el responsable de la productora Borneo que asistió a la presentación de este nuevo ciclo musical junto a la concejala, invitó a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa pionera.

Las inscripciones para unirse a los conciertos ya están abiertas. Todas aquellas personas interesadas deberán anotarse en la página web del Concello de Pontevedra, en el apartado «Apúntate».

A través de «Resonancias», Pontevedra se pretende situar como un referente en materia de innovación cultural con compromiso social compaginando arte, juventud y salud mental en un proyecto que apuesta por la música como herramienta de bienestar y acompañamiento emocional.

El ciclo tendrá continuidad a lo largo de 2026 con nuevas sesiones mensuales en diferentes espacios de la ciudad, ampliando de esta manera el diálogo entre la cultura y la salud mental y consolidando una propuesta que nace para quedarse.