Pontevedra acoge la primera Xornada de Medicina Digital

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés organiza mañana viernes, 12 de diciembre, en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo la I Jornada Científica de Medicina Digital, un evento que cuenta con la colaboración de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, la Axencia de Coñecemento en Saúde -ACIS-, el Clúster de Saúde de Galicia, el Concello de Pontevedra, así como la Sociedade Galega de Telemedicina y la Sociedad Española de Medicina Digital.

El evento reunirá a 230 profesionales de la salud, investigadores, tecnólogos y gestores sanitarios para explorar los avances más recientes y los desafíos futuros en el campo de la medicina digital, incidirá en la busca y fomento de soluciones tecnológicas y telemáticas que mejoren tanto la calidad asistencial como el bienestar de los pacientes del sistema sanitario.

El doctor Ismael Said Criado destaca que en esta jornada se explorarán los beneficios de la telemedicina en los pacientes y sus resultados en la salud.