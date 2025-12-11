La Polifónica, premio Otero Pedrayo: «Significa que se está trabajando bien»

El Salón de Plenos del Pazo Provincial de la Diputación ha sido escenario este jueves de la entrega de la 48ª edición del premio Otero Pedrayo a la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, que celebra su centenario este año.

Este galardón, en el que trabajan de la mano las cuatro diputaciones y la Xunta de Galicia, es «una de las distinciones culturales más prestigiosas de Galicia», destacó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que recordó la importancia de Daniel Castelao para la entidad pontevedresa.

Y es que el ilustre galeguista fue fundador, presidente, escenógrafo e incluso miembro cantor de la Coral Polifónica de Pontevedra, por lo que concluyó que «este premio es el colofón perfecto a su centenario, mientras recordamos el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao».

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, definió a la entidad pontevedresa como «un emblema de nuestra sociedad», recordando las figuras de Daniel Castelao y Filgueira Valverde, y añadió que se trata de «una organización imprescindible para la cultura de la provincia y un potente motor cultural de referencia para la música tradicional de Pontevedra y Galicia».

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra interpretó tres piezas para cerrar el acto. | Rafa Vázquez

En cuanto a las valoraciones del presidente de la Sociedad Coral Polifónica, Carlos Valle, exclamó que se trata de un galardón que «se concede por los méritos reconocidos, no te presentas», lo que significa que «se está trabajando bien».

Quiso remarcar el carácter no profesional de Coral, recordando que «todos sus miembros dedican parte de su tiempo libre a ensayar y realizar diferentes actuaciones».

Destacó que la entidad que preside combina a la perfección su repertorio de música tanto popular como culta, incorporando obras de sus directores que «forman parte del patrimonio musical de Galicia», como «Se vas a San Benitiño», desarrollada por el que fuera director de la coral, Antonio Blanco Porto.

Este célebre himno popular pontevedrés fue interpretado junto a otras dos canciones populares por parte de más de una treintena de participantes en representación de la Coral Polifónica de Pontevedra para cerrar el acto de reconocimiento.

Las actuaciones se llevaron a cabo en el propio Salón de Plenos de la Diputación siguiendo las indicaciones de la actual directora Nanette Sánchez Ordaz.