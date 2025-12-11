Poio impulsa una Navidad solidaria
El gobierno local destaca la iniciativa «Ningunha crianza sen xoguete»
REDACCIÓN
La concejala de Bienestar e Igualdad de Poio, Natividad Torres, hizo una valoración «muy positiva» de la campaña solidaria «Ningunha crianza sen xoguete», que gracias a la colaboración ciudadana va a permitir repartir esta Navidad regalos a familias en situación de especial vulnerabilidad que residen en el municipio.
«Los vecinos de Poio volvieron a demostrar su empatía y ayuda para que en estas fechas tan especiales a magia llegue a todos lospequeños de nuestro ayuntamiento», subraya. Así, durante el tiempo que duró la campaña se recogieron entre el Pazo Besada y la Casa Rosada juguetes de todo tipo y para todas las edades, desde juegos de mesa, hasta muñecas, puzzles, vehículos, construcciones, peluches...
Una vez recogidas todas las donaciones, el personal municipal, con la colaboración de la vecina Silvia Ramírez, ya está preparando estos días los regalos para ser entregados a las familias en los días previos a las fiestas.
