La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín

La escalada es un deporte que gana adeptos año tras año en España, especialmente después de que el cacereño Alberto Ginés ganase el oro en los Juegos de Tokio 2020, edición en la que esta disciplina se estrenó en el programa olímpico.

Un éxito viral sobre el que se apoyan clubes como el pontevedrés Aromon, Montañeros a Roelo, para seguir captando adeptos y desplegar las bondades de la escalada, en este caso con la playa de Loira como marco incomparable para estrenar un nuevo rocódromo natural, a solo diez minutos a pie del arenal marinense.

Esta iniciativa, que va de la mano del Concello de Marín, permitirá subir el acantilado marinense a escaladores de todos los niveles y edades, con una treintena de vías–itinerarios de subida– disponibles para todas las dificultades. Los participantes solo necesitarán asegurar sus cuerdas junto a otro acompañante y tomar las precauciones necesarias para hacer uso de la pared.

Según los expertos del Aromon, la duración de las subidas al rocódromo –de entre diez y doce metros de altura– depende de la dureza de la vía y la pericia del escalador, con recorridos que oscilan entre los 30 segundos y la hora, en función de esas variables.

«Es una zona que podía reunir estas características, para poder prepararla y hacer una serie de cursos para que la gente se inicie y poder comunicar la playa de Loira con la isla de O Santo», destacó la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que animó a la ciudadanía a participar y puso en valor el enclave como un entorno «digno de visitar, encima del mar».

Presentación de la zona de escalada de Loira. | Gustavo Santos

Por su parte, la presidenta del Club Aromon, Carmiña Iglesias, recalcó el proceso que hizo posible este nuevo espacio para el deporte de aventura, que se lleva gestando por parte de la entidad pontevedresa desde 2024.

«Dos compañeros del club, Sergio y David, vieron las posibilidades de esta zona y hablaron con el equipador que tenemos de mano. Nos pusimos en contacto con el Concello y tratamos de llegar a un consenso para equipar esta zona», explicó.

En ese sentido, la entidad encargada de hacer posible esta pared de escalada matizó que, en cuanto a los aspectos técnicos, los recorridos fueron elaborados por técnicos formados y especializados, además de la instalación de materiales de seguridad en acero inoxidable marino, cumpliendo así «todos los requisitos obligatorios y homologados».

En paralelo a la inauguración de la zona de escalada, el Aromon arrancó ayer un curso de iniciación, con vistas a estrenar el rocódromo este fin de semana. La formación empezó con la parte teórica, que se impartió en el Museo Municipal Manuel Torres.

No se trata del primer rocódromo natural que el Club Aromon, con más de 35 años de trayectoria en el mundo de la escalada, la orientación y el senderismo, habilita con colaboración pública en la provincia. En octubre de 2023, recuperaron junto al Concello de Sanxenxo y la Federación Galega de Montañismo el acantilado de Punta Faxilda, en la parroquia sanxenxina de Noalla.