El parque móvil del servicio de limpieza de Pontevedra incorpora una treintena de vehículos ecológicos

El parque móvil del servicio de limpieza y recogida de residuos del Concello de Pontevedra incorporó ayer nuevos vehículos y elementos para la realización de este servicio. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, y responsables de la empresa concesionaria PreZero, presentaron ayer el nuevo equipo.

Se trata de 15 triciclos eléctricos, que tendrán funciones diversas, como visitar los composteros comunitarios y realizar pequeñas limpiezas, ya que llevan agua en un depósito. También podrán recoger pequeñas cantidades de basura en sendas.

Se suman también nueve furgonetas, destinadas a repartir composteros individuales en el rural, desplazar personal para inspecciones, realizar educación ambiental e informar a los comercios sobre deberes y derechos.

En cuanto a las nuevas barredoras, son tres. Dos son de cinco metros cúbicos y están destinadas a grandes vías y a la recogida de hojas. La tercera es una máquina más pequeña, denominada decapadora, diseñada para zonas peatonales y capaz de realizar zonas más profundas.

También se incorpora un tractor para desbroces en zonas periurbanas que son competencia del contrato.

«Estamos contentos y se está cumpliendo con el compromiso de equipación del servicio», celebró el alcalde de Pontevedra, quien aseguró que la nueva maquinaria es un «salto adelante en la capacidad que tiene la empresa de cumplir con el contrato».

Lores también hizo alusión al material que queda pendiente de incorporar al servicio como los camiones grandes de recogida y las cabezas tractoras para los puntos limpios móviles y el casco histórico. Se estima que llegarán entre enero y febrero.

Esta presentación complementa el primer despliegue de maquinaria realizado el pasado octubre, cuando el Concello de Pontevedra incorporó los primeros 21 vehículos, la mayoría carros portacalderos eléctricos.