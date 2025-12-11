Nuevo camino seguro para el CEIP de Lourido

El Concello de Poio está ejecutando la creación de un camino seguro que permitirá al alumnado del CEIP de Lourido acceder al centro a pie y con total seguridad desde el aparcamiento. La concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, explica que en estos momentos se está trabajando en la delimitación de un espacio específico para el tránsito peatonal, con el objetivo de «dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad escolar».

Los trabajos incluyen el pavimentado de un sobreancho de la carretera y la posterior señalización horizontal para reservar una franja segura destinada a los peones. También se habilitará un paso de cebra con resalto, que permitirá cruzar desde el aparcamiento, al tiempo que contribuirá a reducir la velocidad de los vehículos en la zona.