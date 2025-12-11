Novos Cinemas acoge una intensa jornada de películas
J. Antepazo
El festival internacional Novos Cinemas de Pontevedra vive hoy una intensa jornada de cinematografía, que alberga cinco películas que exploran los límites entre lo real y lo imaginario. Además, estos largometrajes trazan un mapa sensorial y político que cuestiona los modos de mirar y de estar en el mundo. Los estrenos son: «Jankee», de Yamel Thompson; «Yrupê», de Candela Sotos; «Duas vezes João Liberada», de Paula Tomás Marques; «Glass Bottom Ferry», de Chus Domínguez; y «Us and the Night», de Audrey Lam.
Tras las proyecciones, el público asistente podrá participar en los coloquios con las directoras Candela Sotos, Chus Domínguez y Audrey Lam, donde podrán compartir sus curiosidades e inquietudes. Todas ellas se visualizarán en el Teatro Principal de Pontevedra en distintas emisiones gratuitas, repartidas desde las 10.30 hasta las 21.30 horas
