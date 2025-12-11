Natalia Dicenta, Lola Herrera y Carlos Olalla, en Afundación
J. Antepazo
Tres grandes intérpretes del teatro y el audiovisual español protagonizan hoy la última de las obras programadas en este 2025 para la «Temporada de Abonos» del Auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra, que convoca cada año algunas de las representaciones actuales más interesantes del país. Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla darán vida a los personajes de ‘Camino a la Meca’, un espectáculo que trata el aislamiento, la lucha interna y la individualidad frente a la pertenencia a un grupo.
Todavía hay algunas localidades disponibles en Ataquilla.com. Entre octubre y diciembre de este año, el público pontevedrés pudo asistir a obras entre cuyos intérpretes están Ana Torrent o Gabino Diego. Ahora es tiempo de estos tres actores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería
- Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra