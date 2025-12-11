Mercedes Pintos, Autónoma Distinguida de 2025: «La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio»

No todos los días a una le dan un premio, así que cuando la pontevedresa Mercedes Pintos Portela supo que había sido nombrada una de los Autónomos Distinguidos 2025 de la asociación APE Galicia apenas lo podía creer. Sin embargo, con hacer un rápido repaso a su trayectoria laboral es evidente que sobran los motivos para este reconocimiento por parte del colectivo gallego de autónomos y pequeñas empresas, que recibirá este sábado, 13 de diciembre, en una gala en Sanxenxo.

Mercedes Pintos y su marido Samuel Pérez comenzaron en el sector de la venta de textil en mercados ambulantes de Galicia y hace más de tres décadas dieron el salto a las tiendas físicas, bajo el nombre de Casual. Actualmente cuentan con cuatro establecimientos abiertos: dos en Pontevedra y dos en Marín. De los de la Boa Vila se encarga ella y de los de la villa marinense él. Igualmente, durante muchos años compaginaron ambos tipos de negocio.

«Empezamos en venta ambulante, en ferias, cuando nos casamos, a finales de los años 70», explica en una entrevista con FARO.

La idea de abrir sus propias tiendas surgió cuando montaron con varios amigos, también dedicados al sector, un almacén en el barrio de Salgueiriños bajo el nombre de Tanzana, «porque de aquella era muy difícil conseguir mercancía; no era como ahora, había pocas fábricas y no vendían tan fácil a gente que movíamos poco género».

«Primero montamos una tienda entre los tres amigos, en la calle Cobián Roffignac, que todavía sigue en manos de uno de ellos. Pero después nosotros abrimos la nuestra propia sola, en 1992 en la calle Sarmiento, en la parte baja de la Praza da Verdura. A esa le siguieron las dos que tenemos en Marín», resume.

La última en inaugurarse fue la que tienen en la calle Peregrina de Pontevedra: «Como la zona monumental fue a menos a nivel comercial, nos decidimos a abrir esta más céntrica en 2010 y aquella la dedicamos a outlet».

El mérito de la supervivencia

Siempre que se habla de pequeño comercio es inevitable pensar en el mérito que supone la supervivencia en una sociedad acaparada, cada vez más, por las grandes cadenas textiles. Casual es un claro ejemplo de que el trabajo bien hecho también se premia por parte del cliente. «Sobrevivimos porque tenemos precios competitivos y porque el cliente también valora el trato directo con él, la atención», considera Mercedes Pintos, propietaria de unas tiendas en las que abundan artículos hechos en España y también en la vecina Portugal, que ya suponen de por sí una garantía de calidad.

"Para que el negocio vaya adelante, hay que estar ahí todo el día, que los impuestos son los que son"

«La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio. En el comercio local la gente te cuenta cosas, no es lo mismo que comprar por internet un domingo desde el sofá. Aquí la gente viene y te pregunta qué puedes tener para su nieto, porque tenemos clientes de varias generaciones: te viene una madre para comprar para su hijo que antes venía con su propia madre, ahora abuela», explica emocionada esta pontevedresa.

Mercedes Pintos Portela tiene 67 años, por lo que la jubilación ya está muy presente en su cabeza. No le preocupa demasiado el futuro de sus tiendas porque su hijo Hugo, de 36 años, ya la acompaña a diario en la de A Peregrina, así que a este legado del pequeño comercio pontevedrés todavía le espera un buen futuro.

La dura vida del autónomo

De sobra es conocido que la vida del autónomo tiene poco descanso y mucha responsabilidad. «El autónomo tiene que ser currante, porque si pretende trabajar ocho horas no va a ningún lado. Para que el negocio vaya adelante, hay que estar ahí todo el día, que los impuestos son los que son», reconoce.

También agradece que en ciudades peatonal como la de Pontevedra negocios de este tipo tengan futuro: «Es una ciudad pequeña y por aquí pasa mucha gente; es muy acogedora para las familias a la hora de pasear».

Para ella el reconocimiento de APE Galicia ha sido toda una sorpresa, pero cuando se le pregunta si se lo merece no lo duda: «¡Por supuesto que sí!», dice en base a una vida dura de trabajo que también ha dado sus frutos con este premio a nivel gallego.