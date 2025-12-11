Marín impulsa la mejora energética del pabellón de O Sequelo

Las obras para la mejora energética del pabellón de O Sequelo avanzan y el Concello asegura que los trabajos que desarrolla la empresa Sergonsa supondrán «un antes y un después» para esta infraestructura deportiva.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, acompañada del concejal de Deportes, Antonio Traba, realizaron ayer una visita a la obra. La regidora explicó que se trata de una actuación que busca mejorar el pabellón «a nivel de eficiencia energética, así que se cambiará la cubierta y se cubrirá la fachada con SATE».

Éste es un sistema de aislamiento térmico por el exterior pensado para la ejecución de la envolvente de los cerramientos verticales que conforman el edificio. Para ello se colocan paneles aislantes sobre un elemento portante vertical.

Algunas de las mejoras «ya se pueden ir visualizando en la obra», indican los portavoces municipales, que inciden en que otras ya están más avanzadas, como el cambio de ventanas en los vestuarios.

La pista recibirá un tratamiento completo para su mejora, puliéndola y barnizándola, avanzan las mismas fuentes, y se retirará el perímetro que la rodea, que es de tarima y será sustituido por un material PVC más resistente y duradero.

«Llevamos un año muy intenso en lo que tiene que ver con la inversión deportiva», señaló María Ramallo, que recordó que esta misma intervención y se acometió en el pabellón de A Cañota, «y acabamos de adquirir dos videomarcadores, uno que vendrá para este pabellón al concluir las obras y otro que quedará en A Raña».