Madera, vanguardia y ciencia en el campus

La Escola de Enxeñaría Forestal se convirtió ayer en un laboratorio de la nueva arquitectura sostenible. Con la inauguración de la exposición itinerante «ForestED: Do bosque á edificación» se buscaba poner sobre la mesa el reto de sustituir el carbono por madera local.

Expertos de Galicia y Cataluña se dieron cita en una jornada técnico-científica para debatir el potencial de especies frondosas como el castaño, el roble o el abedul, habitualmente relegadas fuera de los circuitos industriales. «Si usamos la madera para la edificación, podemos abordar varios retos al mismo tiempo: descarbonizar le sector de la construcción, proteger la naturaleza de los incendios, recuperar población en la España vaciada y fomentar la biodiversidad de los bosques», señalan los organizadores del encuentro.

Éste se enmarca en el proyecto de investigación ForestED que desarrollan institutos, entidades y centros de investigación de Cataluña y Galicia, entre ellos la Asociación Forestal de Galicia.

Por su parte, la exposición da soluciones tangibles. Hasta el 31 de diciembre, los visitantes pueden ver cómo la tecnología punta se alía con la tradición a través de prototipos sorprendentes, como el «Flexbrick», una fachada flexible de ladrillos de castaño, o estructuras arbóreas diseñadas mediante robótica.