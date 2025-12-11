López Campos destaca el gran momento del audiovisual gallego

El Museo fue escenario del pase especial de la película Me has robado el corazón, una proyección a la que asistió el conselleiro de Cultura, José López Campos, que destacó el excelente momento y la capacidad contrastada del sector audiovisual gallego. La cinta, que ya se puede ver en cines de toda España desde el pasado viernes, ha sido producida por la gallega Ficción Producciones en asociación con Sony Pictures y contó con el apoyo financiero de la Xunta para fomentar los rodajes en la comunidad.

La película es una comedia romántica con tintes de road movie basada en una idea original del pontevedrés Alberto Arruty, inspirada curiosamente en un titular real de Estados Unidos. La trama sigue a Eric (Óscar Casas), un joven ingeniero que, tras conocer a Vera (Ana Jara) en una aplicación de citas, logra convencerla para que sea su chófer en una huida hacia Galicia, ocultando que acaba de atracar un banco en Madrid.

Bajo la dirección de Chus Gutiérrez, el largometraje cuenta con un reparto coral que integra talento gallego consolidado y rostros muy populares a nivel nacional. Entre los actores destacan figuras del audiovisual gallego como Luis Zahera, Miguel de Lira y el influencer Xurxo Carreño, quienes comparten pantalla con intérpretes de la talla de Ana Milán, Arturo Valls y Antonio Pagudo, reafirmando el potencial técnico y artístico de las producciones impulsadas desde Galicia.