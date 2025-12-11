Jugar no es un sueño, es un derecho

Cruz Roja Pontevedra y el Hotel Galicia Palace harán realidad la ilusión de muchos niños con una campaña solidaria enmarcada en el proyecto «El Juguete Educativo».

Los pequeños escribieron sus cartas a Papá Noel, que fueron recogidas en el hotel pontevedrés. Gracias al compromiso del establecimiento y a la implicación de sus clientes, personal y empresas colaboradoras esos deseos se han transformado en regalos. Este jueves se hizo entrega a Cruz Roja de todos los juguetes recogidos. Cada regalo entregado es mucho más que un obsequio: es esperanza, es magia y la certeza de que la sociedad junta puede cumplir los sueños de la infancia.

Esta acción se enmarca en el proyecto «El Juguete Educativo», que Cruz Roja Juventud desarrolla desde el año 1992 con el propósito de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica.

Recuerda Cruz Roja que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31, establece que todos los niños y niñas tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. «Jugar permite aprender, expresar emociones, relacionarse y crecer en igualdad de oportunidades, incluso en contextos de vulnerabilidad», indica la organización.

Para dar respuesta a esta necesidad, y garantizar este derecho, Cruz Roja Juventud desarrolla acciones que buscan promover una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer.