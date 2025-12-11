La gastronomía de las Rías Baixas, sobre ruedas

La Diputación de Pontevedra presentó ayer las «Food Trucks: Sabor Rías Baixas», tres furgonetas que recorrerán los 61 ayuntamientos de la provincia para dar a conocer las fiestas gastronómicas de la provincia, la calidad de sus productos y la riqueza cultural y patrimonial de sus ayuntamientos.

«Damos un nuevo paso adelante en el camino de la diversificación de nuestra oferta turística, en la descentralización de las actividades en todos los ayuntamientos y en la apuesta clara por uno de los grandes atractivos: las fiestas gastronómicas», resumió el presidente provincial, Luis López, para dar a conocer los detalles de esta novedosa iniciativa en un acto con alcaldes de distintos ayuntamientos de la provincia y profesionales del sector en la entrada del Pazo Provincial.

A partir de 28 de enero , tres furgonetas equipadas con cocina iniciarán tres rutas por la provincia. Una recorrerá el sur, con salida desde Vigo y final en Gondomar el 19 de abril después de pasar por Mos, Ponteareas, Mondariz, Mondariz-Balneario, A Cañiza, Creciente, Arbo, As Neves, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, O Porriño, Tui, Tomiño, A Guarda, O Rosal, Oia, Baiona y Nigrán. Otra partirá desde O Grove para recorrer el centro de la provincia visitando los ayuntamientos de Sanxenxo, Meaño, Meis, Poio, Barro, Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes y Covelo, donde finalizará la ruta el 19 de abril. La tercera, con salida desde Rodeiro, recorrerá el norte con escalas en los ayuntamientos de Dozón, Agolada, Lalín, Vila de Cruces, Silleda, Forcarei, A Estrada, Campo Lameiro, Cuntis, Pontecesures, Valga, Caldas de Reis, Catoira, Vilagarcía, Puertas, Moraña, Vilanova, A Illa y Cambados, para finalizar el 27 de abril en Ribadumia.

Cada food truck estará como mínimo un día en cada uno de los ayuntamientos y ofrecerá al menos un plato inspirado en las fiestas gastronómicas de la provincia.