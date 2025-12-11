La Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra acoge una exposición sobre nuevos usos de la madera

La Escola de Enxeñaría Industrial de Pontevedra acoge la exposición 'ForestED-Bo bosque á edificación', que recoge un conjunto de prototipos experimentales derivados de un proyecto de investigación dirigido a encontrar nuevos usos de la madera de frondosas en el sector de la arquitectura y la construcción.

Exposición de prototipos. / FdV

Pontevedra es la tercera sede de la muestra, que hasta el 21 de diciembre podrán visitarse en el centro los diferentes prototipos a escala real, junto con infografías, material audiovisual y troncos de las especies arbóreas empleadas. Concretamente, los responsables de este proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, trabajaron con madera de roble, abedul y castaño de Galicia y con haya, castaño y pino carrasco de Cataluña.

El proyecto se centró en conocer “cómo diversas especies de madera locales, habitualmente fuera de los circuitos industriales de la construcción, pueden adquirir nuevos usos estructurales y arquitectónicos a través del análisis científico, la innovación tecnológica y el diseño”, señalan sus responsables. Asimismo, trabajaron con tres especies presentes en los montes de Galicia y otras tres en Cataluña, con las que dieron forma a una muestra que “representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los recursos forestales y el sector de la construcción sostenible”, como señaló la directora de la EE Forestal, Ángeles Cancela.

Asistentes a la muestra. / FdV

Complementada por una jornada científico-técnica, la EE Forestal acogió el pasado martes 9 la inauguración que completa en Pontevedra el recorrido que inició en el Muhba Oliva Artès de Barcelona y continuó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. De ahí que Cancela señalara el orgullo de que una ciudad como Pontevedra, "de marcada tradición en el ámbito forestal", pueda ser sede de una exposición que "invita a mirar con nuevos ojos la relación entre los bosques y la manera en la que construimos nuestro entorno”, generando “soluciones constructivas avanzadas” a partir de una serie de “especies forestales clave con potencial de aprovechamiento”.

Codirector de este proyecto y fundador del IAAC, Vicente Guallart destacó la importancia de que esta iniciativa contribuya a un “diálogo insólito entre ingenieros forestales y arquitectos, que durante siglos hablamos muy poco”, dada la importancia de esta colaboración para poder hacer frente a “retos” como el cambio climático y la “descarbonización de la construcción”. Este acto inaugural contó también con la intervención del presidente de la AFG, Antonio Rigueiro, quien hizo hincapié en la creación de iniciativas que contribuyan a revalorizar la madera de frondosas, unos árboles que ocupan en Galicia cerca de 600.000 hectáreas, según las estimaciones realizadas por los investigadores de la EE Forestal para el Inventario Forestal Continuo de Galicia.

Como explican sus promotores, la exposición “recorre todo el proceso” desarrollado en el proyecto “desde la caracterización de los bosques y el procesamiento de la madera, hasta la fabricación de prototipos y los resultados experimentales obtenidos”.

La iniciativa está promovida por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y el Consorci Forestal de Catalunya (CFC).