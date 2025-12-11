Doble cita con el Moldes cinéfilo y humano

La Fundación Manuel Moldes convierte su sede de Pontevedra en un punto de encuentro artístico ineludible en esta temporada con la programación de dos exposiciones simultáneas que podrán visitarse hasta marzo de 2026. Bajo los títulos «Bicos de cine» y «Moldes dende a figura», la entidad ofrece una mirada complementaria sobre la obra del pintor pontevedrés, explorando tanto su pasión cinéfila como la importancia de la figuración en su trayectoria.

«Bicos de cine», ya inaugurada con la presencia del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, saca a la luz una faceta poco conocida pero apasionada del artista: su amor por el séptimo arte.

Realizada en colaboración con la Filmoteca de Galicia, la muestra recupera la serie homónima de 25 ilustraciones que Moldes creó en 1991 para las Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia (Xociviga) de O Carballiño. Comisariada por Xosé Enrique Acuña y Ramón Rozas Domínguez, esta colección es una oportunidad única, ya que estos dibujos solo se habían expuesto en tres ocasiones anteriores (1991, 1992 y 2007).

A través de su trazo característico, Moldes reinterpreta besos icónicos de la historia del cine, desde clásicos universales como Frankenstein o Nosferatu, hasta hitos del audiovisual gallego como Miss Ledyia (1916), donde aparece Castelao como actor.

Para completar este diálogo artístico, la Fundación inaugurará hoy a las 19 horas «Moldes dende a figura». Esta exposición funciona como el contrapunto perfecto a la serie cinematográfica, centrándose en la figuración como el eje vertebrador de la obra del artista.

A pesar de sus conocidas etapas abstractas (como Vieiros), la figura humana siempre fue una presencia clave para Moldes, sirviendo de vehículo para conectar con la realidad y expresar emociones a través de rostros, manos y pies cargados de fuerza. La muestra evidencia las conexiones estilísticas del pontevedrés con grandes maestros como Francis Bacon, Picasso, Matisse o Arturo Souto.

Ambas exposiciones dialogan entre sí y permanecerán abiertas hasta el 28 de marzo de 2026. Pueden vsitarse en la sede de la fundación, en el edificio de la Xunta de Benito Corbal, jueves y viernes de 18 a 21 horas y sábados de 12 a 14 y de 18 a 21 horas. También hay la posibilidad de visitar la fundación en otros horarios con cita previa llamando al teléfono 607 408 482.