Diez obras optan a los Premios Feroz Arrebato en la gala de enero en Pontevedra

Los premios Feroz 2026, que se entregarán en Pontevedra el próximo 24 de enero, completan su lista de nominados con los diez títulos que compiten por el Premio Feroz Arrebato de ficción y no ficción.

Se trata de dos categorías que buscan reconocer aquellas obras con especiales logros artísticos y aportaciones innovadoras en sus respectivos campos, tras la deliberación del comité organizador sobre los valores y méritos de cada una de las preseleccionadas.

Esta lista de diez obras se seleccionó de un total inicial de treinta precandidatos, y son los siguientes:

Premio Feroz Arrebato de ficción

• ‘Aro berria’, de Irati Gorostidi Agirretxe

• ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe

• ‘Estrany riu’, Jaume Claret Muxart

• ‘Silencio’, de Eduardo Casanova

• ‘Los Tortuga’, de Belén Funes

Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción

• ‘A nuestros amigos’, de Adrián Orr

• ‘Ellas en la ciudad’, de Reyes Gallegos

• ‘Filmei paxaros voando’, de Zeltia Outeiriño González

• ‘Madrid, Ext.’, de Juan Cavestany

• ‘Tardes de soledad’, de Albert Serra

El nombre de estos dos premios rinde homenaje al largometraje ‘Arrebato’ de Iván Zulueta, una obra de 1979, vanguardista y arriesgada, que ha llegado a ser icónica en la historia del cine español.

Las cinco obras nominadas en cada una de estas categorías completan el listado de candidaturas 2026 y competirán con el resto de películas y series por las estatuillas que se entregarán el 24 de enero en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

En los Feroz 2026 habrá en total 21 categorías: once de cine, siete de series, dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor que este año recibirá la actriz Marta Fernández-Muro.

La ceremonia se retransmitirá en directo en La 2 y RTVE Play y estará presentada por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’. La alfombra roja se podrá seguir desde el canal de YouTube de los Premios Feroz.