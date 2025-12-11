Críticas del PSOE al uso de las redes sociales del Concello de Cerdedo-Cotobade

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, Ana Couto, emitió ayer una queja formal sobre el «uso partidista» de las redes sociales del Concello de Cerdedo-Cotobade, tras asegurar que el alcalde, el popular, Jorge Cubela, las emplea para «justificar pagos sin contrato a una empresa afín al PP y atacar a la oposición con un vídeo que no responde a los principios de transparencia y buen gobierno».

En su queja, el PSOE pide la retirada inmediata del vídeo publicado el pasado 6 de diciembre, adoptar medidas que garanticen que las redes sociales del Concello no serán utilizadas para fines partidistas y la emisión de una rectificación oficial, así como la asunción de responsabilidades por el uso indebido de recursos públicos.