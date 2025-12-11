El Concello de Pontevedra pide a Defensa vivienda pública en Mollavao

El Concello de Pontevedra ha pedido al Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa) que se dedique a vivienda pública la nueva construcción, o parte de ella, que se realizará en el solar de la calle Rosalía de Castro donde ahora hay cuatro chalés en ruina.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, informó de que se ha concedido la licencia de demolición de estas cuatro viviendas en el barrio de Mollavao, frente al colegio El Cano, que se encuentran deshabitados desde hace años y en evidente estado de abandono.

Una vez demolidos los chalés, el espacio que ocupan será vaciado para crear una plaza pública. Además, la demolición también permitirá abrir toda la zona hacia un patio interior que comunica con la calle Manuel del Palacio.

Posteriormente a la demolición, se prevé que se solicite licencia para la construcción de una nueva edificación en el lugar. Esta construcción serviría para tapar la medianera alta de los edificios existentes en Rosalía de Castro, empleando para eso la edificabilidad equivalente a la que tenían los chalés. El objetivo es integrar la nueva edificación con la calle Rosalía de Castro y con el interior del patio de las viviendas militares.

El alcalde subrayó que el Concello de Pontevedra le solicitó al Ministerio de Vivienda que esa edificabilidad se pueda dedicar a viviendas de promoción pública a precio tasado. Esta demanda procuraría aumentar las viviendas de protección pública en la ciudad para «ayudar a resolver el déficit habitacional», en palabras del regidor local.

Asimismo, sobre el proyecto de construcción en la Finca do Teucro, en manos de la Sareb, confirmó que no ha habido respuesta todavía a una petición similar de vivienda pública sobre el destino de parte de los futuros 190 pisos que se construirán en el solar.