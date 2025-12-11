Los colegios de Marín ponen en marcha la Semana da Solidariedade

Marín se prepara para vivir unos días marcados por la cooperación vecinal y el espíritu navideño. Como cada año, el Concello ha coordinado una acción conjunta que une las ONG y a la comunidad educativa: la Semana da Solidaridade, que arrancará mañana en los centros escolares.

La campaña, que se extenderá hasta el próximo día 18, busca involucrar al alumnado y a sus familias en una gran recogida de productos de primera necesidad. Desde el Concello se ha hecho un llamamiento para aportar alimentos no perecederos, productos típicos de Navidad, así como artículos de higiene y limpieza.

Todo el material donado se centralizará para proceder a su distribución. El reparto se realizará de manera proporcional, teniendo en cuenta el volumen de familias atendidas por cada una de las organizaciones benéficas colaboradoras, entre las que se encuentran el Comedor Benéfico, Cáritas, Cáritas Santomé, Ayuda en Acción Sor Elvira y Amenac.

A mayores, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (ANPAS) organizan una nueva edición del Mini Mercado de Navidad. Tendrá lugar este sábado en la carpa instalada en el Parque Eguren. El mercado abrirá de 17 a 21 horas.