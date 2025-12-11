La San Silvestre de Pontevedra da los primeros pasos con centenares de inscritos

Las fiestas navideñas son sinónimo de reuniones entre familia y amigos para despedir el año, además de tradiciones como la San Silvestre, una carrera popular que alcanza en Pontevedra su edición número 42, convirtiéndose en una de las citas deportivas de referencia en este ámbito junto al Medio Maratón de la ciudad.

Desde el pasado lunes, la tienda Miler de Pontevedra alberga las inscripciones para el evento por las calles de la Boa Vila, para la que es obligatorio donar un kilo de alimentos no perecederos por dorsal. Por el establecimiento se han registrado ya más de 200 participantes para esta cita, aunque el gran flujo de inscritos se produce en la última semana o incluso en el mismo día de la carrera, con el punto de registro situado en la calle Castelao.

Por parte de la organización, a través de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, se espera batir el récord de participación de 2019, donde más de 7.000 corredores tomaron la salida, o incluso los buenos números de la última edición, con más de 6.500 inscritos. Todo ello, con el trasfondo de la buena causa por la donación de alimentos.

La salida de la prueba tendrá lugar, como en otros años, desde la avenida de Montero Ríos. A partir de ahí, los participantes emprenderán un recorrido de 3,9 kilómetros por puntos clave de la ciudad del Lérez, cruzando calles como Riestra, la Plaza de San José, Augusto González Besada, la Plaza de Galicia, Augusto García Sánchez, Antero Rubín, Iglesias Vilarelle o la Plaza de la Constitución.

La carrera continuará por la Plaza de Galicia, Andrés Mellado, Peregrina, Odriozola, Ferrería, Soportales, la Plaza de Curros Enriquez y las calles Real, Serra, Padre Amoedo, Bos Aires, Galera, Arcebispo Malvar y la Plaza de España, para terminar de nuevo en Montero Ríos.

Las inscripciones para la carrera se pueden efectuar hasta el próximo 26 de diciembre en la tienda Miler en horario comercial, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a sábado excepto el día de Navidad.

A continuación, el registro se podrá hacer hasta el día de la carrera en el bajo situado en el número tres de la calle Castelao, de mañana y tarde el 27, 29 y 30 de diciembre, así como el domingo 28 y el martes 31 en horario de mañana.

A modo de regalos, todos los participantes con dorsal que finalicen tendrán un obsequio. Además, se regalará un jamón al primer hombre y mujer en llegar a la meta. Los segundos y terceros clasificados, además de los mejores disfraces individuales y colectivos, recibirán un lacón.

Una cita cada vez más habitual de las Navidades en las grandes ciudades, localidades cercanas a Pontevedra como Poio o Ponte Caldelas ya se han apuntado a la moda con sus propias carreras.