El BNG exige que se garantice el abastecimiento de agua al CEIP de Ardán

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará una moción en el pleno que se celebrará hoy para reclamar la conexión inmediata del CEIP de Ardán a la red municipal de agua.

Lucía Santos, portavoz de la formación, ha calificado la situación de «inaceptable», señalando que «no es asumible que uno de los centros más recientes en construirse, con más de 30 años de actividad, continúe sin un servicio básico». Defiende que el colegio merece «el mismo trato y recursos que cualquier otro centro escolar de Marín».

Actualmente, el colegio depende de un pozo que resulta insuficiente, especialmente en los meses de primavera cuando el caudal disminuye y provoca interrupciones en el servicio, que afectan a la higiene del alumnado y al comedor. El BNG recuerda que, antes de la pandemia, una inspección sanitaria ya detectó deficiencias graves que derivaron en una sanción, sin que el Concello haya aportado una solución definitiva.

La moción nacionalista exige la conexión definitiva a la red pública de abastecimiento, así como la instalación de depósitos provisionales mientras se ejecuta la obra, para evitar nuevos cortes de agua.