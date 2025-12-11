Avanzan las obras en el centro de interpretación de A Telleira

Las obras de rehabilitación integral del edificio del centro de interpretación de A Telleira avanzan con los trabajos de drenaje del exterior del edificio y muretes sanitarios desde la cimentación, con el objetivo de mejorar el aislamiento y evitar la entrada de humedades.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, visitaron ayer las obras que está previsto que rematen el próximo mes de febrero. La actuación se financia a través de los fondos Next Generation y tiene un coste de 759.940 euros.

El edificio, construido en 2003, cuenta con una superficie de 2.504 metros cuadrados. El objetivo principal de la rehabilitación es mejorar la eficiencia energética del edificio mediante actuaciones como la compartimentación espacial interior para una climatización· independiente, la instalación de sistemas de ventilación y climatización adaptados a criterios de máxima eficiencia o la mejora de los sistemas de aislamiento y drenajes. Además, se ordenará la parcela circundante para crear un pequeño aparcamiento acotado, evitando la dispersión actual de vehículos.

Esta rehabilitación, añade el Concello, busca mejorar las condiciones del edificio para el desarrollo de las actividades previstas originalmente, elevando los estándares ambientales interiores y la eficiencia energética.