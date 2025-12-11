Artesanía solidaria del ganchillo a la mesa

Con un éxito rotundo las voluntarias del Espazo +60 de Afundación en Pontevedra celebraron un mercadillo de «amigurumis» (figuras de ganchillo de estilo japonés) en el que todo lo recaudado se destinará al comedor social de San Francisco.

A media mañana ya la mitad de todo lo expuesto se había vendido y ya contaban con nuevos encargos. Especialmente solicitados fueron los belenes de Navidad, que les puede llevar hacerlos una semana tranquilamente.

La monitora, también voluntaria, Alcira García Vidal, ha sido la encargada de guiar al grupo, formado exclusivamente por 18 mujeres, «porque los hombres no hay manera de que se animen». Todos los martes por la tarde se reúnen en el Café Moderno para crear en base a esta técnica. «La única condición es que sepan hacer ganchillo, porque esta técnica se aprende enseguida», explica. A final de curso harán otro mercadillo.

Isabel Taboada es una de las voluntarias y se animó «porque todas las manualidades me gustan; esto es cuestión de mucha paciencia, porque algunas figuras tienen detalles muy pequeños».

Aismimo, María José Mosquera y Lourdes Cabirta destacan las actividades del Espazo +60 y el fin de este mercadillo, «porque hay que pensar en los menos afortunados siempre».