El alcalde de Pontevedra: «Espero que todos los niños tengan un juguete»

Miguel Anxo Fernández Lores participó este jueves en la campaña en(Volve)

Lores y Gulías compran los juguetespara la campaña solidaria. / FdV

A. L.

Pontevedra

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó en la campaña en(Volve), puesta en marcha por la Concellería de Promoción Económica para que ningún niño de la ciudad se quede sin juguete estas Navidades.

Acompañado por la concelleira Anabel Gulías, ambos estuvieron comprando juguetes en el establecimiento local A Balea das Cores. «El niño que me correspondió a mí quería un juguete creativo, de construcción, para estimular la imaginación», explicó el alcalde, que concluyó deseando que muchas personas se animen a participar en la campaña y que «no se quede nadie sin juguete este año».

