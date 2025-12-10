Los vecinos de San Xulián piden arreglos en los caminos rurales

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibió en el Concello, junto al concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, a la nueva directiva de la asociación vecinal de San Xulián, que recupera su actividad tras años inactiva, con nuevas personas al frente y numerosos proyectos propuestos.

Desde la constitución de la nueva Junta Directiva la entidad suma 200 nuevos socios, una cifra que evidencia la importancia que el vecindario de la parroquia concede al asociacionismo.

El objetivo fue exponer las demandas y peticiones que competen tanto al Concello como a la Diputación. Estas, se centran en la mejora de caminos rurales y la limpieza y mantenimiento de aceras. Asimismo, preguntaron por el proyecto de mejora de movilidad en la carretera que conduce a Figueirido, además de solicitar una línea de transporte público que pase por ahí.

L alcaldesa explicó que existe un proyecto de mejora para el entorno de la Iglesia, que «incluye actuaciones en la carretera, en el muro que en su día cedió y en la iluminación de la zona». El proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y requiere la autorización de Patrimonio.

La regidora les trasladó su apoyo en esta nueva etapa de la y reiteró su disposición para colaborar en todo lo necesario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los servicios en la parroquia de San Xulián.