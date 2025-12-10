El potencial de la madera en la construcción, eje de una jornada en el campus

La Escola de Enxeñaría Forestal será escenario hoy de un encuentro que explorará el futuro de la construcción sostenible en una jornada científico-técnica y mediante la inauguración de la exposición del proyecto ForestED.

Este evento, promovido por la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), pone el foco en la bioeconomía y en la capacidad de los montes gallegos para proveer soluciones a la arquitectura contemporánea.

Arrancará con la inauguración de la exposición «ForestED-Do bosque á edificación», una muestra didáctica ubicada en la planta baja y el vestíbulo de la escuela, que podrá visitarse hasta el próximo día 31.

La muestra tiene un enfoque visual y directo con la idea de enseñar al visitante cómo los recursos naturales locales se transforman en nuevos sistemas constructivos. Para ello, presenta una serie de prototipos de productos desarrollados con madera de diferentes especies, expuestos junto a los propios árboles de los que provienen, cerrando así el círculo desde el bosque hasta la ingeniería.

Se busca explorar el potencial transformador de la gestión forestal sostenible para impulsar una nueva cultura material en la arquitectura.

A través de los citados prototipos, que son piezas a escala real, así como mediante infografías y material audiovisual, se mostrarán a los visitantes seis especies forestales de Galicia y Cataluña poco habituales en la construcción.

Tras la apertura de la muestra, a las 10,30 horas dará comienzo la jornada técnica en la que participarán arquitectos e ingenieros forestales.

La iniciativa se enmarca en ForestED, un proyecto que la AFG y el IAAC desarrollan junto al Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y el Consorci Forestal de Catalunya. Cuenta además con el respaldo institucional de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El programa se completa con dos mesas redondas diseñadas para fomentar el debate entre expertos, propietarios y estudiantes:

A las 12 horas, el análisis se centrará en el potencial de los montes de la comunidad, debatiendo sobre las posibilidades maderables de las frondosas gallegas, un recurso al alza en el mercado de calidad.

A continuación, a partir de las 13 horas, la conversación girará hacia la aplicación final con una mesa centrada en la arquitectura en madera, analizando cómo este material está redefiniendo la construcción sostenible.

Con esta jornada, la escuela pontevedresa reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento y la valorización de la cadena monte-industria, demostrando que el futuro de la edificación pasa necesariamente por una gestión forestal innovadora.