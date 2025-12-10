Poio ofrece un Campamento de Nadal sobre salud digital
Está destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años | Es necesaria inscripción previa
El Concello de Poio pone en marcha este año un Campamento de Nadal centrado en la Saúde Dixital, una iniciativa totalmente gratuita para las familias, en colaboración con la Xunta de Galicia. Este Campamento de Nadal está destinado para niños de entre 6 y 17 años. El programa, además de ofrecer una formación actual y útil sobre el uso seguro de la tecnología, contribuirá a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares. Se desarrollará en la Casa Rosada, de lunes a viernes entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, en horario de 9.00 a 14.00 horas (excepto los días 24 y 31, así como los festivos).
Se establecerán dos grupos en función de las edades de los participantes: de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción a través del correo electrónico xuventude@concellopoio.org.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería
- Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra
- El renacer de la histórica pista del Teucro