Poio ofrece un Campamento de Nadal sobre salud digital

El Concello de Poio pone en marcha este año un Campamento de Nadal centrado en la Saúde Dixital, una iniciativa totalmente gratuita para las familias, en colaboración con la Xunta de Galicia. Este Campamento de Nadal está destinado para niños de entre 6 y 17 años. El programa, además de ofrecer una formación actual y útil sobre el uso seguro de la tecnología, contribuirá a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares. Se desarrollará en la Casa Rosada, de lunes a viernes entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, en horario de 9.00 a 14.00 horas (excepto los días 24 y 31, así como los festivos).

Se establecerán dos grupos en función de las edades de los participantes: de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción a través del correo electrónico xuventude@concellopoio.org.