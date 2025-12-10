Las obras en la PO-308 superan la «prueba de estrés» y apenas afectan al tráfico en la ciudad

Las obras de humanización de la PO-308, que mantienen cortado desde hace un mes el carril de salida del puente de A Barca hacia Andurique, en Poio, están dejando una noticia inesperada: la ausencia significativa de impacto sobre el tráfico en la ciudad. El concejal César Mosquera confirmó que los trabajos, lejos de provocar el colapso circulatorio que se temía, están teniendo una incidencia prácticamente nula en el tránsito de coches Pontevedra.

El Concello atribuye esta fluidez a un cambio estructural en la movilidad de la Boa Vila. Mosquera recordó que, en ocasiones anteriores, como durante las obras de Acuaes, el mismo operativo de tráfico con el mismo corte de carril provocó «retenciones muy importantes» que llegaron a paralizar la ciudad, con colas que llegaron hasta la estación de tren. «En aquel momento tuvimos que cortar la salida de A Barca para evitar el caos», subrayó el edil.

Éste apuntó a que la explicación es «matemática y sencilla»: cuando se produjeron los colapsos anteriores, calles como Raíña Vitoria y Alfonso XIII estaban abiertas al tráfico, lo que canalizaba entre 14.000 y 15.000 vehículos diarios hacia la salida del puente de A Barca, según los datos que apuntó.

En la actualidad, con Raíña Vitoria cerrada y los cambios en Alfonso XIII, el volumen de tráfico que llega a ese punto se ha desplomado a unos 7.500 vehículos diarios, aproximadamente la mitad.

Según los cálculos de movilidad, en hora punta circula aproximadamente el 10% del tráfico diario. «Eso son unos 750 coches menos en hora punta. Una retención de 750 coches equivale a una cola de 5 kilómetros», detalló Mosquera.

Al eliminar ese volumen de vehículos, la red viaria trabaja «muy lejos de su nivel de estrés». Esto permite que, ante una perturbación como unas obras o un carril cortado, el sistema tenga capacidad de absorción y no colapse. «Si las calles están con menos tráfico habitual, soportan mejor las incidencias», sentenció Mosquera, ratificando que el cierre de Raíña Vitoria ha sido determinante para que hoy no se estén viviendo atascos en la salida norte de la ciudad.

Se ha detectado un ligero aumento de tráfico en la variante de Poio y también un mayor flujo de vehículos en la zona de A Caeira, pero el centro de Pontevedra mantiene la normalidad mientras duran los trabajos.