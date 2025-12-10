La Xunta de Galicia y el Concello de Poio impulsan una nueva intervención arqueológica en la isla de Tambo, con el objetivo de ahondar en el conocimiento histórico de este espacio. La empresa Tempos Arqueólogos está realizando estos trabajos, que incluyen prospecciones y sondeos en distintos puntos de la isla, con el fin de ampliar la información sobre su evolución en siglos.

Entre las actuaciones ya realizadas destaca un sondeo en el interior del antiguo lazareto. Esta intervención arqueológica permitirá documentar las técnicas de construcción del edificio, así como entender la disposición del espacio y los diferentes procesos de abandono que llevaron al estado actual del edificio.

El convenio incluye una prospección arqueológica intensiva en toda la isla, así como la realización de sondeos valorativas en diferentes puntos.