Nueva intervención arqueológica en la isla de Tambo
La Xunta de Galicia y el Concello de Poio impulsan una nueva intervención arqueológica en la isla de Tambo, con el objetivo de ahondar en el conocimiento histórico de este espacio. La empresa Tempos Arqueólogos está realizando estos trabajos, que incluyen prospecciones y sondeos en distintos puntos de la isla, con el fin de ampliar la información sobre su evolución en siglos.
Entre las actuaciones ya realizadas destaca un sondeo en el interior del antiguo lazareto. Esta intervención arqueológica permitirá documentar las técnicas de construcción del edificio, así como entender la disposición del espacio y los diferentes procesos de abandono que llevaron al estado actual del edificio.
El convenio incluye una prospección arqueológica intensiva en toda la isla, así como la realización de sondeos valorativas en diferentes puntos.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería
- Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra
- El renacer de la histórica pista del Teucro