Nueva edición de la campaña solidaria «Únete e Comparte»

El Concello de Caldas de Reis, a través de su área de Benestar Social e Maiores, puso ayer en marcha una nueva edición de su campaña solidaria «Únete e Comparte». Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo reunir el mayor número posible de alimentos y productos de primera necesidad para ser posteriormente repartidos entre familias y personas del municipio en riesgo de exclusión social.

La campaña, activa hasta el 18 de diciembre, permitirá hacer entrega de los alimentos en puntos clave de la localidad, como los centros educativos, la escuela de música, el ayuntamiento o la biblioteca.