Nueva edición de la campaña solidaria «Únete e Comparte»
REDACCIÓN
Caldas
El Concello de Caldas de Reis, a través de su área de Benestar Social e Maiores, puso ayer en marcha una nueva edición de su campaña solidaria «Únete e Comparte». Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo reunir el mayor número posible de alimentos y productos de primera necesidad para ser posteriormente repartidos entre familias y personas del municipio en riesgo de exclusión social.
La campaña, activa hasta el 18 de diciembre, permitirá hacer entrega de los alimentos en puntos clave de la localidad, como los centros educativos, la escuela de música, el ayuntamiento o la biblioteca.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería
- Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra
- El renacer de la histórica pista del Teucro