Mañana abren las plazas para participar en la Cabalgata de Reyes de Marín

El plazo de inscripción para participar en la tradicional Cabalgata de Reyes de Marín ya está abierto. Se celebrará el 5 de enero a las 18.30 horas. La solicitudes se podrán mandar desde mañana a las 09.00 horas a alcaldia@concellodemarin.es.

La comitiva partirá de las instalaciones del puerto, a la altura de Nodosa, y recorrerá las principales calles del municipio: avenida de Ourense, plaza de España, Almuíña, Jaime Janer y Concepción Arenal, finalizando frente al Templo Novo con una visita al belén viviente, que estará dentro de la iglesia.

Los nacidos después de 1 de enero de 2019 deberán ir acompañados de una persona adulta. El atuendo de todos los participantes deberá ser acorde con la festividad navideña.

Tendrán preferencia los empadronados en Marín. Además, el 3 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, se celebrará una reunión informativa en el museo Manuel Torres, en la que se explicarán los aspectos organizativos y se entregarán los atuendos de época romana a las personas acompañantes.

Desde el Concello animan a todos los vecinos a participar en la cabalgata.