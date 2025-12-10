Limpieza del río de Os Gafos y su entorno
La Asociación Vaipolorio Gafos anuncia una jornada de limpieza, mantenimiento y retirada de la «Hierba de la Pampa» en el entorno del río de Os Gafos, en el afluente Tomeza, considerado Espacio Natural de Interés Local (ENIL). La actividad se llevará a cabo durante este sábado desde las 10.00 horas. Piden confirmar asistencia en el 676 842 942.
