El legado de Fátima revive en la Boa Vila

Con la música del gaiteiro Óscar Ibáñez como banda sonora, Pontevedra vivió ayer el acto institucional que marca el inicio del Año Jubilar. Este periodo de gracia concede a los fieles la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria, un don por el cual la Iglesia otorga la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados.

Asistentes a la celebración. | Gustavo Santos

Rosanna López Salgueiro, pregonera de la Semana Santa 2025 de Pontevedra, ejerció de maestra de ceremonias del encuentro. Arrancó con la lectura por parte del vicecanciller de la diócesis de Santiago, Manuel Jesús Formoso Fernández, de los decretos vaticanos que conceden formalmente la bendición apostólica a quienes visiten la Casa del Inmaculado Corazón, documentos firmados en Roma el pasado 19 de noviembre por mandato del papa.

La música del gaiteiro Óscar Ibáñez recibió a los fieles. | G. Santos

La ceremonia estuvo presidida por una destacada representación eclesiástica, incluyendo al arzobispo de Braga y primado de las Españas, José Manuel García Cordeiro; el de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano Subías, y el de Santiago y anfitrión, Francisco José Prieto Fernández.

Éste no duda de que, desde este diciembre y hasta el próximo, «Pontevedra es la casa de la Virgen», a la que acudirán «peregrinos de todo el mundo».

Por su parte, el arzobispo de Braga hizo hincapié en que «el núcleo del mensaje de Fátima encuentra en Pontevedra y Tui su máximo esplendor». Se trata, aseveró, de «un mensaje universal de gracia y misericordia que no se comprende plenamente sin Galicia».

El Año Jubilar hará «que se conozca con más intensidad» la devoción trasladada a sor Lucía por la Virgen, aseguró el arzobispo de Zaragoza, que incidió en la importancia de tener vigente «la impronta de María».

Con la nutrida representación eclesiástica, en la que figuró asimismo el obispo de Ourense, también autoridades civiles, encabezadas por el alcalde, Miguel Fernández Lores, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y el delegado de la Xunta, Agustín Reguera; y militares, caso del director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo Rey-Stolle.

El Año Jubilar conmemora el centenario de las apariciones de la Virgen y el Niño Jesús a sor Lucía en 1925. Estas visiones, que se produjeron según la tradición en la actual Casa del Inmaculado Corazón de María (antiguo Santuario de las Apariciones), sitúan a Pontevedra como una continuación espiritual del mensaje de Fátima.

Aunque el acto de apertura se trasladó a la basílica de Santa María a fin de acoger a los numerosos fieles, el foco espiritual permanece en ese santuario que será un destino de peregrinación para numerosos cristianos durante los próximos doce meses.

La respuesta de los fieles no se ha hecho esperar. Cerca de un millar de peregrinos confirmaron su asistencia con semanas de antelación. Predominan los procedentes de Portugal, debido al vínculo del santuario pontevedrés con Fátima, así como de Polonia y de Estados Unidos, país donde el Apostolado Mundial de Fátima goza de una gran implantación. A ellos se suman grupos de diócesis españolas como Madrid, Barcelona, Valladolid, Getafe o la propia Santiago, anticipando el que se prevé que sea un goteo constante de visitantes durante el año.

En la jornada de hoy, fecha en la que se conmemora el centenario, se desplegará una agenda litúrgica diseñada para atender a todos aquellos que se acerquen a la Boa Vila buscando ganar las gracias jubilares. Habrá oficios religiosos durante todo el día tanto en la basílica (con misas a las 11, 12,30 y 20 horas) como en la Casa del Inmaculado Corazón (a las 11, 13 y 18 horas).

El momento cumbre llegará tras la misa de la tarde, con una procesión que llevará la imagen de las apariciones desde el santuario hasta la basílica, recorriendo el corazón de la zona monumental por las calles Isabel II, Real, plaza de Curros Enríquez, Soportais, Trabancas, Peregrina, Michelena, plaza de España y la avenida de Santa María, hasta finalizar en la plaza Alonso de Fonseca.

De cara al futuro inmediato, la organización ha dispuesto todo lo necesario para facilitar la experiencia del peregrino más allá de los actos inaugurales. A partir de mañana, la Casa del Inmaculado Corazón programará dos misas diarias, a las 10 y 18 horas, y permitirá, a través de su web, la reserva de espacios cargados de historia. Los grupos podrán acceder a la capilla superior, donde se ubicaba la celda de sor Lucía; al templo inferior, que conserva la arquería del antiguo convento de las Doroteas de Tui, donde tuvo lugar otra de las apariciones en Galicia; o al patio interior, testigo según la tradición del encuentro de la vidente con el Niño Jesús.